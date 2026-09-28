Внаслідок влучання в будівлю НАН загинула жінка, троє людей поранені – Кличко

Внаслідок російського удару по історичному центру Києва відомо про щонайменше одну загиблу, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"За інформацією на цей час, в історичному центрі Києва, в нежитловій будівлі, куди влучив ворожий БпЛА, одна жінка загинула. Троє людей постраждали. Їх медики госпіталізували", – написав Кличко в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, в Києві росіяни завдали удару по будівлі Національної академії наук України. Почалася пожежа. На місці триває рятувальна операція.