Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Внаслідок влучання в будівлю НАН загинула жінка, троє людей поранені – Кличко

1 хв читати
Додати як джерело
Внаслідок влучання в будівлю НАН загинула жінка, троє людей поранені – Кличко
Фото: https://www.facebook.com/NASofUkraine

Внаслідок російського удару по історичному центру Києва відомо про щонайменше одну загиблу, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"За інформацією на цей час, в історичному центрі Києва, в нежитловій будівлі, куди влучив ворожий БпЛА, одна жінка загинула. Троє людей постраждали. Їх медики госпіталізували", – написав Кличко в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, в Києві росіяни завдали удару по будівлі Національної академії наук України. Почалася пожежа. На місці триває рятувальна операція.

#київ #влучання #жертви #нан
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

ППО України збила 112 із 165 ворожих цілей, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 14 локаціях

ППО України збила 112 із 165 ворожих цілей, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 14 локаціях

Сили оборони України у ніч на понеділок знешкодили 112 ворожих цілей, проте зафіксовано влучання засобів повітряного нападу ворога на 14 локаціях, по…

Читати