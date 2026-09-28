Зеленський: триває рятувальна операція на місці влучання в будівлю НАН

На місці влучання в будівлю НАН України триває рятувальна операція, проводиться пошук людей, які могли перебувати в ній, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Російський удар проти будівлі української Академії наук. Зараз триває рятувальна операція, гасять пожежу, шукають людей, які могли перебувати в будівлі. Всі служби залучені", – написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Президент також повідомив, що Росія атакувала у Києві фармацевтичну компанії та заправки, в Дніпрі – бізнес-центр, в інших містах і регіонах – цивільні об'єкти, підприємства, об'єкти зв'язку.

"На жаль, є загиблі… Мої співчуття рідним та близьким", – додав глава держави.

Він наголосив, що на це буде обов'язково відповідь Росії.

"І кожен із партнерів України має бачити по цьому терору, по таких влучаннях, що підтримка для України – це підтримка справді життя людей, підтримка того, що терор ніколи й ніде не повинен бути нормалізований. Росія повинна відповідати за все це і відчувати реальні наслідки", – резюмував він.