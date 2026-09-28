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У Шевченківському районі Києва на місці ураження БпЛА є травмовані та загиблі – райадміністрація

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У Шевченківському районі Києва на місці ураження БпЛА є травмовані та загиблі – райадміністрація
Фото: https://t.me/sazanovicholeksandr

У Шевченківському районі Києва, де зафіксовано падіння БпЛА, є травмовані та загиблі, повідомив голова Шевченківської районної у Києві місцевої адміністрації Олександр Сазанович.

"Перебуваю на місці ураження в Шевченківському районі. На жаль, є травмовані та загиблі. На місці працюють усі екстрені та відповідні служби", – написав він у Телеграмі у понеділок.

"Прошу мешканців не наближатися до місця події та не заважати роботі служб", – додав він

Допис супроводжується фото з місця подій. Ймовірно це будівля Національної академії наук (НАН) України у Києві.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко повідомив у телеграмі, що йдеться про будівлю НАН. "Академія наук, центр Києва, яка ідіотська війна", – написав він.

Столична міська військова адміністрація пише про одну загиблу жінку

Інформація уточнюється.

#шевченківський #ураження #бпла
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