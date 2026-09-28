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Поліція розслідує обставини масового мору риби у річці Берестова в Харківській області

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Поліція розслідує обставини масового мору риби у річці Берестова в Харківській області

Поліція почала досудове розслідування за фактом масового мору риби у річці Берестова (Харківська обл).

"Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 242 (порушення правил охорони вод) Кримінального кодексу України", – повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Повідомлення про загибель риби у річці Берестова за межами міста Берестин надійшло до районного відділу поліції 25 вересня. На водній поверхні та у прибережній смузі водойми було виявлено близько 1406 екземплярів загиблої риби різних видів та розмірів.

Поліцейські оглянули місце події та відібрали зразки води й риби для проведення досліджень. До роботи залучили фахівців Державної екологічної інспекції у Харківській області та представників територіального органу Державного агентства України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Встановлюються причини масової загибелі риби та особи, які можуть бути причетні до забруднення водойми, а також сума завданих збитків.

#риба #харківщина #мор
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