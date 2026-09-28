Мер Києва Віталій Кличко повідомив про падіння БпЛА у кількох районах Києва – в Оболонському, Шевченківському та Дарницькому.

"В Оболонському районі падіння БпЛА на територію нежитлової забудови", – написав він у Телеграмі.

"У Шевченківському районі, в середмісті столиці, падіння БпЛА на нежитлову будівлю. Пожежа", – такий допис Кличко також розмістив у телеграм-каналі.

Згодом повідомив: "У Дарницькому районі влучання БпЛА на територію нежитлової забудови". За даними міського голови, екстрені служби прямують на місце.

Як повідомляють місцеві пабліки, дрон влучив у будівлю Національної академії наук України. Там лишаються люди.