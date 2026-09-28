Рада ЄС схвалила п'ять оборонних проєктів

Рада ЄС повідомила, що в понеділок затвердила п'ять європейських оборонних проєктів, які належать до категорії "загального інтересу" Євросоюзу та покликані зміцнити оборонну готовність і промисловий потенціал Європи.

"Ці проєкти наочно демонструють практичну співпрацю між державами-членами ЄС у гарантуванні власної безпеки. Тісно взаємодіючи з нашими партнерами, Норвегією та Україною, ми разом вживаємо рішучих заходів для захисту космічного простору, нашого повітряного та морського простору, підводних кабелів, а також громадян, благополуччя яких залежить від цієї інфраструктури", – заявила міністр оборони Ірландії, яка головує в Раді ЄС, Гелен Макенті.

У комюніке Ради зазначається, що ці проєкти об'єднають зусилля європейських країн щодо розвитку "критично важливих потенціалів у таких сферах, як безпілотні літальні апарати та системи протидії їм, оборона на морі та на морському дні, космічна сфера, протиповітряна та протиракетна оборона, а також захист східного флангу Європи".

Категорія "загального інтересу" (EDPCI) була запроваджена в рамках Європейської програми оборонної промисловості (EDIP), ухваленої ЄС у 2025 році. Це спільні промислові проєкти, покликані сприяти розвитку військового потенціалу держав-членів у сферах, критично важливих для інтересів безпеки та оборони союзу.

"Такі проєкти дають змогу країнам ЄС спільно працювати над масштабними оборонними ініціативами, реалізація яких поодинці була б надто складною або витратною для окремих держав. П'ять відібраних проєктів тепер можуть претендувати на фінансування з боку ЄС у рамках програми EDIP. Ці кошти забезпечать початковий етап реалізації проєктів та закладуть основу для можливого подальшого фінансування через Європейський фонд конкурентоспроможності, який готується до створення", – пояснюють у Брюсселі.

Рішенням Ради ЄС визначено такі проєкти EDPCI: "Європейська ініціатива у сфері БПЛА та протидії їм", "Комплексна оборона на морі та на морському дні", "Космос", "Європейська інтегрована система протиповітряної та протиракетної оборони, включно із засобами раннього попередження", "Східна варта" (Eastern Flank Watch – EFW).