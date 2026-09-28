Росіяни вдарили по Синельниковому, одна людина загинула, троє поранені – ОВА

Російські окупанти в понеділок, 28 вересня, завдали удару по Синельниковому, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.

"Одна людина загинула і ще троє дістали поранень через атаку росіян на Синельникове. Серед поранених – 15-річний хлопець. Він зараз у лікарні у важкому стані", – написав Ганжа в телеграм-каналі.

На місці удару триває пошуково-рятувальна операція. Вирувала масштабна пожежа. Надзвичайники її вже локалізували.

Раніше повідомлялось, що росіяни поцілили по відділенню логістичної компанії.