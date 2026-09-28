ВАКС залишив без змін запобіжний захист для Мудрої: арешт із альтернативою застави в 20 млн грн

Вищий антикорупційний суд залишив в силі запобіжний захід підозрюваній у справах про легалізацію коштів та рейдерство (операції "Форест Гамп" та "Феміда"), колишній заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій: тримання під вартою із альтернативою застави в 20 млн грн, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у ВАКС.

"ВАКС залишив без змін запобіжний захід підозрюваній", – поінформували в суді.

На засіданні в понеділок ВАКС розглядав клопотання захисту щодо зменшення суми застави до 13 млн грн – саме таку суму вже внесено на рахунок суду у якості альтернативи триманню під вартою.

Решту суми, як стверджують адвокати, неможливо внести з-за проблем із банківським платежем.

"Я не маю наміру тікати… Я хочу захищати своє ім'я… Рішення про мою свободу зараз ухвалює не суд, а банк", – сказала Мудра в ході засідання, в якому вона брала участь в режимі онлайн-конференції.

За її словами, решту застави ніхто не може внести, її фактично не приймають, перетворивши таким чином запобіжний захід у безальтернативний арешт.

Як повідомлялося, 25 серпня ВАКС визначив Мудрій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 20 млн грн, Мудра заявила, що спробує знайти таку суму. Втім, з того часу застава так і не була внесена на рахунок ВАКС, тому підозрювана наразі залишається в СІЗО.

24 вересня ВАКС визнав порушення прав Мудрої та зобов'язав НБУ розібратися, чому банки не приймають заставу.

Раніше в той же день НБУ повідомив, що серед причин відмов у проведенні операцій із внесення застави представники банків відзначили відсутність у платника документального підтвердження джерел походження коштів, зокрема готівкою, дроблення операцій із внесення застав, внесення коштів із використанням компаній-оболонок.

На наступний день НБУ повідомив, що "взяв до відома" рішення ВАКС щодо проведення операцій із внесення застави та відреагує на нього в межах повноважень після отримання офіційного документа. "Національний банк не надавав банкам вказівок або рекомендацій ані щодо автоматичної відмови в проведенні операцій із внесення застави до Вищого антикорупційного суду, ані щодо обов'язкового проведення таких операцій. Рішення щодо кожної конкретної операції банк приймає самостійно за результатами її належного аналізу та із застосуванням ризик-орієнтованого підходу відповідно до вимог законодавства", – заявили в регуляторі.

28 вересня адвокати юридичної компанії "Міллер", які представляють ексзаступницю керівника Офісу президента, заявили, що НБУ не виконав винесену 24 вересня, ухвалу Вищого антикорупційного суду України (ВАКС), якою він зобов'язав НБУ розібратися, чому банки не приймають заставу.

Джерело: https://www.youtube.com/live/Muikp1Ea_SM