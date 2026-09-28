Падіння електроспоживання ускладнить балансування енергосистеми після виходу з ремонтів АЕС – ексміністерка енергетики

Внаслідок скорочення електроспоживання після втрати великих промислових споживачів в енергосистемі можуть виникнути проблеми з балансуванням після вводу в експлуатацію після ремонтів всіх енергоблоків АЕС, стверджує ексміністерка енергетики Ольга Буславець.

"Енергетика втрачає великих споживачів і стабільне споживання електроенергії, зокрема в нічні години. Це ускладнить балансування енергосистеми, коли вийдуть всі блоки АЕС з ремонтів і в енергосистемі буде високе базове навантаження", – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

За інформацією Буславець, того тижня мінімум споживання був на рівні 6 800 МВт, а максимум – 10 200 МВт, тимчасом як потужність 9 блоків АЕС, які мають бути в енергосистемі в жовтні, дорівнює 7 750 МВт.

Вона нагадала, що електроспоживання суттєво знизилось внаслідок продовження ракетних атак на промисловість, зокрема на енергоємні підприємства металургійного комплексу, які зупиняють свої виробництва.

"Водночас основним ризиком для балансу напередодні опалювального сезону залишається відновлення системних російських атак на енергетичну інфраструктуру. Останні удари по енергетичних і паливних об'єктах свідчать про продовження тиску на критичну інфраструктуру", – наголосила ексміністерка.

Як заявляв нещодавно перший віцепрем'єр-міністр енергетики України Денис Шмигаль, українські спецслужби отримали російські матеріали щодо стратегії ударів по енергосистемі України на прийдешню зиму. За його словами, у документах детально визначені потенційні цілі та необхідні засоби ураження для атак на генерацію, системи тепло- і водопостачання та міждержавні інтерконектори.

Своєю чергою, як зазначила Буславець, наразі в енергосистемі України і надалі спостерігається профіцит електроенергії, що дає змогу Україні активно реалізовувати надлишкову електроенергію на сусідніх європейських ринках.

Зокрема, за перші 24 дні вересня експорт становив близько 375 ГВт*год, тоді як імпорт – лише 64 ГВт*год, що сформувало чистий експорт на рівні понад 311 ГВт*год.

Як повідомлялося, у серпні цього року загальне споживання електричної енергії в Україні знизилося на 19% порівняно з аналогічним періодом минулого року, тоді як промисловість спожила на 23% менше електроенергії, зокрема металургія – майже наполовину менше – на 45%.

Всього за 8 місяців 2026 року загальне споживання е/е знизилося на 6% проти аналогічного періоду минулого року. Водночас промисловість спожила е/е на 14% менше (металургія – на 19%).

Наразі 6 з 9 енергоблоків АЕС, розташованих на неокупованих територіях, працюють в енергосистемі України. Три енергоблоки перебувають у плановому ремонті.