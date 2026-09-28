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Події

Чотири людини дістали поранень в атакованому бізнес-центрі у Дніпрі, 47 евакуйовано – ОВА

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Чотири людини постраждали через ворожу атаку безпілотником на бізнес-центр у середмісті Дніпра, наразі продовжується евакуація людей з будівлі, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа з місця події.

"У бізнес-центрі, який постраждав через російський удар, тривають пошуково-рятувальні роботи. На зараз відомо про чотирьох поранених", – написав він у Телеграмі у понеділок.

За його даними, ще 47 людей рятувальники вивели з охопленої вогнем будівлі. Людей з верхніх поверхів евакуюють за допомогою автодрабини. На місці працюють усі екстрені служби.

#дніпро #бізнес #атака #центр
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