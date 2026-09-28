Україна завдала ударів по двох оборонних заводах у РФ та нафтових об'єктах – Зеленський

Сили оборони України завдали ударів по двох оборонних заводах у Тульській та Воронезькій областях РФ, а також по нафтових об'єктах у Краснодарському краї, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Цієї ночі було застосування наших санкцій по двох оборонних заводах – в Тульському та Воронезькому регіонах. Добре відпрацювали за цю добу підрозділи СБУ по нафтових об'єктах агресора у Краснодарському регіоні", – написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

За його словами, також були уражені об'єкти в Калузькій та Орловській областях, які РФ використовує для атак дронами по Україні, а в Брянській області – працювали проти російського окупаційного контингенту.

Зеленський також повідомив про ураження цілі в Чорному морі.

Згодом Служба безпеки України в своєму телеграм-каналі поінформувала про завдання успішних ударів у ніч на понеділок по чотирьох нафтобазах у Краснодарському краї РФ.

"Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили нафтобази "Едельвейс-95" та "Дін-Юг-Ойл" у станиці Новотитарівській. Там зафіксовано два окремі осередки займання. Також завдано удару по нафтобазі "Лукойл-Югнефтепродукт" у станиці Павлівській. На об’єкті вирує пожежа", – йдеться в повідомленні української спецслужби.

За інформацією відомства, ще одного успішного ураження зазнала нафтобаза "Ангелінська" у станиці Старонижестебліївській, де також триває пожежа.

"Це важливі елементи паливної інфраструктури, які забезпечують зберігання та постачання нафтопродуктів для армії рф", – наголошують в СБУ.