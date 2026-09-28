У Дніпрі горить офісна будівля, у Синельниковому – відділення логістичної компанії. Є постраждалі

Росіяни ударили безпілотником по офісній будівлі у середмісті Дніпра, а також атакували відділення логістичної компанії у Синельниковому.

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа розмістив у телеграм-каналі відео наслідків атаки на офісну будівлю. "Такий вигляд має офісна будівля у середмісті Дніпра. Росіяни ударили по ній безпілотником", – написав він.

Крім того, ворог атакував відділення логістичної компанії у Синельниковому.

"Спалахнула пожежа. Дістали поранень троє людей. Ще троє наразі не виходять на зв'язок. Триває пошуково-рятувальна операція", – повідомив очільник ОВА.