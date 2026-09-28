Удари РФ залишили без світла частину споживачів у 8 областях – "Укренерго"

Атаки РФ призвели до нових відключень світла у восьми областях, через негоду залишаються знеструмленими 11 населених пунктів у Сумській та Полтавській областях, повідомила НЕК "Укренерго".

"Ворог продовжує здійснювати атаки на енергетичну інфраструктуру. Внаслідок цього на ранок є нові знеструмлення у Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Чернігівській, Сумській, Київській та Одеській областях", – йдеться в повідомленні системного оператора в Телеграм у понеділок.

Крім того, за інформацією НЕК, через несприятливі погодні умови на ранок повністю або частково залишаються знеструмленими 11 населених пунктів у Сумській та Полтавській областях.

Компанія вказує, що енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання і заживити всіх споживачів.

Вона також закликає перенести активне споживання на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій — з 11:00 до 15:00.

"Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у вечірні години - з 17:00 до 22:00", – закликає "Укренерго".

Як повідомлялося 25 вересня, несприятливі погодні умови призвели до повного або часткового знеструмлення приблизно 150 населених пунктів на Сумщині та Полтавщині.