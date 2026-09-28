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Події

Уражено ще один склад на території Броварського району

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Пожежа на території складу виникла у Броварському районі на Київщині через ворожу атаку, обійшлося без постраждалих, повідомив очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Внаслідок ворожої атаки фіксуємо наслідки у Броварському районі. В одному з населених пунктів району внаслідок атаки виникла пожежа на території складського об'єкта. На місці працюють рятувальники", – написав він у Телеграмі у понеділок .

За його словами, в іншому населеному пункті Броварського району на території підприємства пошкоджено приміщення для проживання працівників. Пожежу ліквідовано.

Загиблих і постраждалих немає.

Протягом вересня 2026 року на території Броварського району Київської області внаслідок російських повітряних атак офіційно зафіксовано ураження та загоряння щонайменше 4 складських комплексів (об'єктів), зокрема знищено склади логістичної компанії Zammler, на деяких із яких розташовувалися приміщення одразу кількох логістичних чи продовольчих компаній

За даними співвласника мереж EVA і Varus, президента корпорації Terwin Руслана Шостака, з початку масштабної війни в Україні було зруйновано майже половину складських площ. Особливо значних втрат зазнала Київська область, де знищення сягнули 68% від довоєнного обсягу запасів. Таким чином, ситуація із зберіганням матеріалів та товарів у регіоні суттєво ускладнилася, що впливає на логістичні і виробничі процеси.

#броварський #ураження #склади
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