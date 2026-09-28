Освітній омбудсмен закликає МОН затверджувати наказами правила роботи закладів освіти під час відключень

Освітній омбудсмен Надія Лещик вважає, що Міністерство освіти і науки має видавати інструкції щодо організації роботи закладів освіти в умовах відключень електроенергії та тепло- і водопостачання не рекомендаційними листами, а наказами.

"Опубліковано лист МОН про організацію роботи закладів освіти в умовах відключень електроенергії та припинення тепло- і водопостачання. Добре, що є цей документ, але хочу зауважити, що це все ж лист, який не є обов'язковим до виконання, бо листи органів влади мають виключно інформаційний, роз'яснювальний та рекомендаційний характер. Тут постає питання: що робити, якщо лист іде врозріз з іншими нормативними актами? Вся відповідальність лежить на керівнику. Тому важливо, щоб такі важливі документи затверджувалися наказами", – йдеться в повідомленні омбудсмена в мережі Facebook.

Зазначається, що у листі окремо зазначені дії для різних типів закладів освіти: дошкільної; загальної середньої освіти; професійної та фахової передвищої освіти; вищої освіти.

Зокрема, для забезпечення безперервного навчання школам рекомендовано: перевірити доступ учнів до цифрових платформ, зокрема "Мрії", Google Classroom, Moodle або Microsoft Teams; підготувати друковані навчальні матеріали на випадок відсутності електроенергії чи інтернету; передбачити асинхронний формат навчання; за потреби розглянути шестиденний навчальний тиждень або навчання у дві зміни; облаштувати укриття обладнанням і технічними засобами, необхідними для проведення занять.

Також зазначається, що під час тривалих повітряних тривог навчання може продовжуватися в належно облаштованих укриттях, а тривалість уроків залежно від їхньої місткості може бути скорочена до 30 або 40 хвилин, щоб організувати ротацію класів і забезпечити доступ до очного навчання більшій кількості учнів, зокрема, у дві зміни.

Крім того, під час організації очного навчання в укриттях пріоритет рекомендовано надавати учням 1-4 класів, а за наявності місць можна запроваджувати ротацію для інших класів, насамперед 5, 9 та 10.

Окремо ознайомитися рекомендаціями для різних типів закладів освіти можна за посиланнями: для дитсадків (https://mon.gov.ua/news/rekomendatsii-mon-iak-zakladam-doshkilnoi-osvity-pratsiuvaty-pid-chas-vidkliuchen-svitla), для шкіл (https://mon.gov.ua/news/rekomendatsii-mon-iak-shkolam-orhanizuvaty-navchannia-pid-chas-tryvalykh-tryvoh-ta-vidkliuchen-svitla), для профтехів (https://mon.gov.ua/news/rekomendatsii-mon-iak-zakladam-profesiinoi-ta-fakhovoi-peredvyshchoi-osvity-pratsiuvaty-pid-chas-vidkliuchen-svitla) і для університетів (https://mon.gov.ua/news/rekomendatsii-mon-iak-zakladam-vyshchoi-osvity-orhanizuvaty-navchannia-ta-robotu-hurtozhytkiv-pid-chas-vidkliuchen-svitla).