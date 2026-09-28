Генштаб ЗСУ: уражено ЗРГК "Панцирь-С2", пункти управління та місця запуску БпЛА

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження в Брянській області РФ зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцирь-С2" та низки воєнних об'єктів на ТОТ України.

"27 вересня та в ніч на 28 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об'єктів російської армії. У районі населеного пункту Сельцо Брянської області рф уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С2"", – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у Телеграмі у понеділок.

Повідомляється також, що у Виноградівці Запорізької області уражено пункт управління БпЛА та тимчасовий пункт дислокації підрозділу БпЛА армії окупантів. У Донецьку Донецької області уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА.

Крім того, на Донеччині, у Маріуполі уражено ремонтний підрозділ, у Макіївці та Устинівці – склади боєприпасів, а в Нікольському – склад матеріально-технічних засобів російських окупантів.