Міноборони у 2026 р. замовило у Fire Point дрони на 50,7 млрд грн – документ

Міністерство оборони України 2026 року уклало контракти (договори) на закупівлю безпілотних систем у ТОВ "Файєр Поінт" на суму 50,7 млрд грн, у 2025 році – на 56,743 млрд грн, йдеться у відповіді Міноборони виконавчій директорці Центру протидії корупції (ЦПК) Дарії Каленковій, яку опублікував директор ЦПК Віталій Шабунін у Facebook у понеділок.

"Інформується, що загальні суми коштів, на які укладено державні контракти (договори) на закупівлю безпілотних систем Міністерством оборони України у ТОВ "Файєр Поінт", становлять 56,743 млрд грн у 2025 році та 50,700 млрд грн у 2026 році", – йдеться у документі.

Шабунін у своєму дописі додає, що, за його даними, є ще контракти з Fire Point "на балістику та антибалістику".

Оборонна компанія "Файєр Пойнт" (Fire Point) спеціалізується на розробці та виробництві безпілотних систем, далекобійних ударних дронів та крилатих і балістичних ракет.