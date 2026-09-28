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Окупанти прикриваються дітьми та літніми людьми під час відступу на Харківщині – "Хартія"

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Російські окупанти на Куп'янщині прикриваються цивільними під час відступу, повідомляє 2-й корпус НГУ "Хартія".

"27 вересня розвідувальні дрони 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія" зафіксували, як російські військові виводять цивільних із Куп'янської громади на Харківщині. Корпус веде контрнаступальні дії, і окупанти тікають, ховаючись за мирними жителями. На відео видно дев'ятьох людей: дітей, літніх людей, одну людину на милицях. Поруч із ними йдуть чоловіки призовного віку в цивільному одязі. Найімовірніше, це російські військові, які зняли форму й виходять з-під удару під прикриттям дітей і стареньких", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що українські військові бачили групу і не відкривали вогонь, бо там були цивільні: діти та люди похилого віку.

"Росіяни на це й розраховували. Ми задокументували цей випадок. Матеріали передадуть для розслідування воєнних злочинів", – зазначили в корпусі.

#цивільні #окупанти #харківщина
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