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Третій армійський корпус в ході операції "Вівальді" звільнив п'ять населених пунктів

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Третій армійський корпус в ході чергового етапу операції "Вівальді" звільнив Нове, Рідкодуб і Катеринівку та відновив контроль над Карпівкою і Новомихайлівкою.

"Втрати противника – 2000 живою силою, понад 250 росіян захоплені в полон. Так закінчився третій сезон "Вівальді", переломний для всієї операції. Ми повернули ще 51 км² української землі, а від початку наступальних дій – 176 км²", – повідомляє пресслужба корпусу в телеграм-каналі.

Зазначається, що головною ціллю був населений пункт Нове – ключовий хаб противника на плацдармі.

"Хто контролює висоти довкола цього населеного пункту, той і володіє ініціативою на плацдармі. Противник був переконаний, що основним напрямком удару є Шандриголове – Зелена Долина. Це змусило його безглуздо спалити свої резерви в контратаках саме на цьому напрямку. Росіяни проспали справжній удар, який був зосереджений на взятті Нового", – розповів командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький.

Для прориву оборони противника Третій армійський корпус застосував власний винахід – радянські БТР-60, перетворені на роботизовані комплекси-камікадзе. Ними підірвали найміцніші укріплення ворога.

"Росіяни здавалися у полон цілими підрозділами разом із офіцерами, пілотами, артилеристами", – відзначається в повідомленні.

Ключову роль у третьому сезоні "Вівальді" зіграли бійці Третьої штурмової бригади, які продемонстрували високий бойовий дух і професіоналізм.

3-й прикордонний загін імені Героя України полковника Євгенія Пікуса відновив повний контроль над Рідкодубом та швидко встановив оборону на нових рубежах. Активну участь у штурмових діях взяв 10-й мобільний прикордонний загін "ДОЗОР".

#просування #фронт #результати
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