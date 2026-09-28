Кількість постраждалих у Харкові зросла до 29, серед них 10 дітей

Станом на 10:02 кількість постраждалих внаслідок удару по житловій багатоповерхівці у Харкові сягнула 29, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Станом на зараз у Салтівському районі 29 постраждалих, з них десятеро – діти"', – написав Терехов у телеграм-каналі.

Він також повідомив, що пошуково-рятувальні роботи закінчено, під завалами нікого не знайдено. Комунальні служби спільно з підрозділами ДСНС продовжують ліквідацію наслідків обстрілу.

Як повідомлялося, близько 4:00 ЗС РФ завдали удару по житловій багатоповерхівці у Салтівському районі Харкова. Постраждали 25 людей, у тому числі 9 дітей.