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Міносвіти оголосило конкурси на посади ректорів ще 3 університетів

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Міносвіти оголосило конкурси на посади ректорів ще 3 університетів

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурси на заміщення посад ректорів ще у трьох університетах Одеси і Києва.

Згідно наказами міністерства, оголошено конкурси на посади ректорів Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", Державного університету інтелектуальних технологій і зв'язку і Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.

Зазначається, що у конкурсах можуть брати участь громадяни України, які володіють державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови (вільне володіння державною мовою першого або другого ступеня), мають вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як десять років.

Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення на офіційному вебсайті Міносвіти.

Як повідомлялося, у 2025-2026 роках Міносвіти уже оголосило конкурси на заміщення посад ректорів у понад 35 університетах Дніпра, Одеси, Вінниці, Кропивницького, Харкова, Хмельницького, Чернігова, Сум, Житомира, Білої Церкви, Черкас, Ніжина, Києва, Дрогобича, Полтави, Лубнів і Рівного.

Раніше у Міносвіти заявили, що в 2025-2026 роках в Україні пройде близько 60 виборів ректорів.

Автор

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
#вибори #ректори #університети
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