На Київщині внаслідок російського удару загинув громадянин Азербайджану, повідомив Зеленський

Внаслідок російських ударів в ніч і зранку понеділка, 28 вересня, на Київщині загинув іноземний громадянин, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"На Київщині вбито двоє людей, один із них – громадянин Азербайджану. Мої співчуття рідним і близьким", – написав Зеленський в телеграм-каналі.

Він додав, що наразі відомо про десятки поранених по всій України. Лише внаслідок удару по Харкову постраждали 28 людей, серед них дев'ятеро дітей.

Крім того, в Одеській області росіяни вдарили по судну під прапором Палау.

"Дякую всім, хто не мовчить про те, що відбувається в Україні, і всім, хто готує конкретні пакети підтримки для нашої держави. Потрібні чіткі рішення. Засоби ППО, енергетична підтримка, допомога з покриттям бюджетних дефіцитів – це те, що сьогодні реально посилює Україну й допомагає нашим людям вистояти", – резюмував президент.