Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

На Київщині внаслідок російського удару загинув громадянин Азербайджану, повідомив Зеленський

1 хв читати
Додати як джерело
На Київщині внаслідок російського удару загинув громадянин Азербайджану, повідомив Зеленський
Фото: ДСНС

Внаслідок російських ударів в ніч і зранку понеділка, 28 вересня, на Київщині загинув іноземний громадянин, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"На Київщині вбито двоє людей, один із них – громадянин Азербайджану. Мої співчуття рідним і близьким", – написав Зеленський в телеграм-каналі.

Він додав, що наразі відомо про десятки поранених по всій України. Лише внаслідок удару по Харкову постраждали 28 людей, серед них дев'ятеро дітей.

Крім того, в Одеській області росіяни вдарили по судну під прапором Палау.

"Дякую всім, хто не мовчить про те, що відбувається в Україні, і всім, хто готує конкретні пакети підтримки для нашої держави. Потрібні чіткі рішення. Засоби ППО, енергетична підтримка, допомога з покриттям бюджетних дефіцитів – це те, що сьогодні реально посилює Україну й допомагає нашим людям вистояти", – резюмував президент.

#іноземець #загиблий #обстріли
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

ППО України збила 112 із 165 ворожих цілей, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 14 локаціях

ППО України збила 112 із 165 ворожих цілей, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 14 локаціях

Сили оборони України у ніч на понеділок знешкодили 112 ворожих цілей, проте зафіксовано влучання засобів повітряного нападу ворога на 14 локаціях, по…

Читати
Корецький про масштабування виробництва перехоплювачів реактивних дронів: можемо, але питання, скільки це займе часу

Корецький про масштабування виробництва перехоплювачів реактивних дронів: можемо, але питання, скільки це займе часу

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявляє, що наразі головна задача масштабувати виробництво перехоплювачів реактивних дронів. "Дійсно є еф…

Читати
Закон Грема треба повністю реалізувати, щоб РФ не могла маніпуляціями вигравати час на війну, заявив Зеленський

Закон Грема треба повністю реалізувати, щоб РФ не могла маніпуляціями вигравати час на війну, заявив Зеленський

Закон сенатора Ліндсі Грема треба повністю реалізувати, щоб РФ не могла маніпуляціями вигравати час на війну, вважає президент України Володимир Зеле…

Читати
Зеленський: Нові санкції проти фінансових ланцюгів та виробників російської балістики мають запрацювати вже у жовтні

Зеленський: Нові санкції проти фінансових ланцюгів та виробників російської балістики мають запрацювати вже у жовтні

Нові санкції проти фінансових ланцюгів та виробників російської балістики мають запрацювати вже у жовтні, заявив президент України Володимир Зеленськ…

Читати