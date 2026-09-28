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СБУ викрила законспірованого "сплячого" агента РФ у Херсоні – колишнього авіатехніка армійської авіації ЗСУ

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СБУ викрила законспірованого "сплячого" агента РФ у Херсоні – колишнього авіатехніка армійської авіації ЗСУ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала одного з найбільш законспірованих агентів РФ у Херсоні, якого ворог завербував ще на початку повномасштабного вторгнення, але тримав у так званому "режимі очікування", повідомляє СБУ.

"Ним виявився колишній авіатехнік армійської авіації ЗСУ, який у 2018 році звільнився зі служби, а під час окупації міста у 2022 році увійшов до агентурного апарату фсб", – йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в понеділок.

За даними відомства, після звільнення правобережжя ворог залишив свого поплічника в обласному центрі, де він тривалий час перебував у "сплячому" режимі.

"Встановлено, що агент був настільки важливий для рашистів, що перед втечею з портового міста вони включили його до підконтрольної громадської організації "Бойове братство" і вручили вогнепальну зброю", – наголошують в СБУ.

Згодом, як зазначають у відомстві, російська спецслужба "активувала" свого агента і доручила відстежувати розташування захисників Херсона, по яких РФ готувала удари керованими авіабомбами, дронами та реактивною артилерією.

"Щоб виконати завдання, фігурант, використовуючи свої знання місцевості та військовий досвід, об'їжджав територію на власному авто і позначав оборонні об'єкти на топографічній карті. Одночасно він фотографував потенційні "цілі" на камеру телефону для подальшого звіту для фсб", – уточнюється в повідомленні.

Співробітники СБУ викрили агента і затримали його "на гарячому", коли він готувався передати розвіддані куратору від ФСБ після чергової вилазки.

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами його роботи на ворога, "нагородну" рушницю від РФ та прокремлівську символіку.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Матеріали справи передано до суду.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

#херсон #сбу #агент_рф
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