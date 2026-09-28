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Справу щодо "Фактор-Друк" скеровано до суду, обвинувачені – представники вищого командування РФ

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Справу щодо "Фактор-Друк" скеровано до суду, обвинувачені – представники вищого командування РФ

Харківська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо чотирьох представників вищого військового командування РФ, яких обвинувачують в організації ракетного удару по друкарні "Фактор-Друк" 23 травня 2024 року.

"Обвинувачені ухвалювали рішення про удар по цивільному підприємству, планували його та забезпечували виконання бойового наказу", – повідомляє Офіс генерального прокурора.

Серед обвинувачених – начальник штабу – перший заступник командувача угруповання, який, за даними слідства, відповідав за стратегічне планування бойових операцій та віддав бойовий наказ; начальник управління протиповітряної та протиракетної оборони, який забезпечив визначення параметрів і бойове застосування зенітно-ракетних комплексів; начальник об'єднаного центру планування і координації вогневого ураження – заступник командувача з вогневого ураження, який відповідав за вибір цілі, планування удару та координацію дій підрозділів, та начальник розвідки – заступник начальника штабу з розвідки, який організував збір і передачу розвідувальної інформації щодо друкарні, достеменно знаючи про її цивільний характер.

Бойовий наказ безпосередньо виконали військовослужбовці спеціальної тактичної ракетної групи № 3, сформованої зі складу 568-го зенітного ракетного полку РФ.

Усім чотирьом обвинуваченим інкримінується ч.2 ст 438 КК України. Їх оголошено в розшук.

Як повідомлялося, вранці 23 травня 2024 року ЗС РФ завдали удару по типографії "Фактор-Друк" трьома ракетами С-300 з території Бєлгородської області. українських видавництв. Загинули семеро працівників, ще понад 20 людей постраждали. Були знищені десятки тисяч книжок, зокрема дитяча література, художні видання та шкільні підручники.

"Фактор-Друк" забезпечував друк продукції для більшості українських видавництв.

Документування злочину та аналіз доказів проводилися у взаємодії з міжнародними партнерами, зокрема Project Expedite Justice (PEJ), а також фахівцями міжвідомчої робочої групи при Офісі Генерального прокурора.

#друкарня #суд #обстріл
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