На Чернігівщині внаслідок удару постраждали четверо людей, з них двоє підлітків – ОВА

Російські окупанти ввечері в неділю, 27 вересня, вдарили безпілотником по житловому сектору в Новгород-Сіверському, повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Четверо людей постраждали: двоє дівчат – 15 і 17 років, двоє молодих хлопців – 19 і 27 років. Всім надали необхідну медичну допомогу. Двоє чоловіків у лікарні. Їхній стан стабільний. Дівчата лікуються амбулаторно", – написав Чаус в телеграм-каналі.

Він додав, що внаслідок цієї атаки пошкоджені декілька житлових будинків.

Пізніше росіяни також атакували "молнією" підприємство в Семенівці, а вранці в понеділок було завдано удару БПЛА по критичній інфраструктурі в області.