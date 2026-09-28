Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

На Чернігівщині внаслідок удару постраждали четверо людей, з них двоє підлітків – ОВА

1 хв читати
Додати як джерело

Російські окупанти ввечері в неділю, 27 вересня, вдарили безпілотником по житловому сектору в Новгород-Сіверському, повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Четверо людей постраждали: двоє дівчат – 15 і 17 років, двоє молодих хлопців – 19 і 27 років. Всім надали необхідну медичну допомогу. Двоє чоловіків у лікарні. Їхній стан стабільний. Дівчата лікуються амбулаторно", – написав Чаус в телеграм-каналі.

Він додав, що внаслідок цієї атаки пошкоджені декілька житлових будинків.

Пізніше росіяни також атакували "молнією" підприємство в Семенівці, а вранці в понеділок було завдано удару БПЛА по критичній інфраструктурі в області.

#удар #чернігівщина #постраждалі
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

ППО України збила 112 із 165 ворожих цілей, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 14 локаціях

ППО України збила 112 із 165 ворожих цілей, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 14 локаціях

Сили оборони України у ніч на понеділок знешкодили 112 ворожих цілей, проте зафіксовано влучання засобів повітряного нападу ворога на 14 локаціях, по…

Читати
Корецький про масштабування виробництва перехоплювачів реактивних дронів: можемо, але питання, скільки це займе часу

Корецький про масштабування виробництва перехоплювачів реактивних дронів: можемо, але питання, скільки це займе часу

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявляє, що наразі головна задача масштабувати виробництво перехоплювачів реактивних дронів. "Дійсно є еф…

Читати
Закон Грема треба повністю реалізувати, щоб РФ не могла маніпуляціями вигравати час на війну, заявив Зеленський

Закон Грема треба повністю реалізувати, щоб РФ не могла маніпуляціями вигравати час на війну, заявив Зеленський

Закон сенатора Ліндсі Грема треба повністю реалізувати, щоб РФ не могла маніпуляціями вигравати час на війну, вважає президент України Володимир Зеле…

Читати
Зеленський: Нові санкції проти фінансових ланцюгів та виробників російської балістики мають запрацювати вже у жовтні

Зеленський: Нові санкції проти фінансових ланцюгів та виробників російської балістики мають запрацювати вже у жовтні

Нові санкції проти фінансових ланцюгів та виробників російської балістики мають запрацювати вже у жовтні, заявив президент України Володимир Зеленськ…

Читати