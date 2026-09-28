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На Житомирщині ліквідували пожежу на підприємстві після російського обстрілу

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На Житомирщині ліквідували пожежу на підприємстві після російського обстрілу
Фото: ДСНС

На Житомирщині рятувальники ліквідували пожежу на підприємстві, що виникла внаслідок російського обстрілу, повідомила Держслужба з НС у телеграмі.

У повідомленні не вказано, коли був обстріл і виникла пожежа.

"На місці працювали 70 рятувальників та 19 одиниць техніки ДСНС", – йдеться у повідомленні.

Через загрозу повторних ударів вогнеборці були вимушені відходити у безпечні місця. Сапери ДСНС обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів, додали надзвичайники.

Інформації про постраждалих немає.

#житомирщина #підриємство #обстріл #дснс
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