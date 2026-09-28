Трамп заявив, що Зеленський нібито погодився пригальмувати з ударами по російським НПЗ, – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп заявив, що попросив президента України Володимира Зеленського "пригальмувати" з ударами по нафтопереробних заводах Росії, і український президент відповів нібито згодою, передає Clash Report.

"Велика проблема полягає в тому, що нафтопереробні заводи в Росії вибухають. Це не стільки близькосхідна проблема, скільки проблема Росії – через те, що Україна і Росія воюють одна з одною, і Україна підриває дизельні НПЗ у Росії, тому що вони переробляють багато нафти. Тож ця ситуація дійсно цікава. І я говорив із президентом Зеленським, я сказав: "Вам потрібно пригальмувати з НПЗ"", – заявив Трамп журналістам.

Представники медіа запитали, що відповів президент України. За словами Трампа, Зеленський сказав: "Ну, ми, ймовірно, так і зробимо".

Між тим, слова Зеленського відомі лише зі слів Трампа – жодного прямого підтвердження від українського президента чи його офісу агентство "Інтерфакс-Україна" наразі не має.