Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Трамп заявив, що Зеленський нібито погодився пригальмувати з ударами по російським НПЗ, – ЗМІ

1 хв читати
Додати як джерело
Трамп заявив, що Зеленський нібито погодився пригальмувати з ударами по російським НПЗ, – ЗМІ
Фото: https://edition.cnn.com

Президент США Дональд Трамп заявив, що попросив президента України Володимира Зеленського "пригальмувати" з ударами по нафтопереробних заводах Росії, і український президент відповів нібито згодою, передає Clash Report.

"Велика проблема полягає в тому, що нафтопереробні заводи в Росії вибухають. Це не стільки близькосхідна проблема, скільки проблема Росії – через те, що Україна і Росія воюють одна з одною, і Україна підриває дизельні НПЗ у Росії, тому що вони переробляють багато нафти. Тож ця ситуація дійсно цікава. І я говорив із президентом Зеленським, я сказав: "Вам потрібно пригальмувати з НПЗ"", – заявив Трамп журналістам.

Представники медіа запитали, що відповів президент України. За словами Трампа, Зеленський сказав: "Ну, ми, ймовірно, так і зробимо".

Між тим, слова Зеленського відомі лише зі слів Трампа – жодного прямого підтвердження від українського президента чи його офісу агентство "Інтерфакс-Україна" наразі не має.

#рф #трамп #сша #нпз
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

ППО України збила 112 із 165 ворожих цілей, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 14 локаціях

ППО України збила 112 із 165 ворожих цілей, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 14 локаціях

Сили оборони України у ніч на понеділок знешкодили 112 ворожих цілей, проте зафіксовано влучання засобів повітряного нападу ворога на 14 локаціях, по…

Читати
Корецький про масштабування виробництва перехоплювачів реактивних дронів: можемо, але питання, скільки це займе часу

Корецький про масштабування виробництва перехоплювачів реактивних дронів: можемо, але питання, скільки це займе часу

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявляє, що наразі головна задача масштабувати виробництво перехоплювачів реактивних дронів. "Дійсно є еф…

Читати
Закон Грема треба повністю реалізувати, щоб РФ не могла маніпуляціями вигравати час на війну, заявив Зеленський

Закон Грема треба повністю реалізувати, щоб РФ не могла маніпуляціями вигравати час на війну, заявив Зеленський

Закон сенатора Ліндсі Грема треба повністю реалізувати, щоб РФ не могла маніпуляціями вигравати час на війну, вважає президент України Володимир Зеле…

Читати
Зеленський: Нові санкції проти фінансових ланцюгів та виробників російської балістики мають запрацювати вже у жовтні

Зеленський: Нові санкції проти фінансових ланцюгів та виробників російської балістики мають запрацювати вже у жовтні

Нові санкції проти фінансових ланцюгів та виробників російської балістики мають запрацювати вже у жовтні, заявив президент України Володимир Зеленськ…

Читати