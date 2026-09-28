Троє загиблих і восьмеро постраждалих на Київщині внаслідок атак РФ – ОВА

У Київській області за останню добу внаслідок атак російських ударних БпЛА загинули троє людей, ще восьмеро постраждали, пошкоджено 21 цивільний об'єкт у п'яти районах, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Ворог продовжує атакувати Київщину ударними БпЛА. На жаль, внаслідок ворожих атак загинули троє жителів області, ще 8 людей постраждали", – написав він у телеграмі.

За словами Ткаченка, за останню добу під ударом були виключно цивільні об'єкти.

Крім того, за останню добу пошкоджено 21 цивільний об'єкт у 5 районах області.

Броварський район – 2 складські та 2 адміністративні приміщення.

Бучанський район – приватне домоволодіння, ринок та 6 транспортних засобів.

Фастівський район – виробниче приміщення та 6 транспортних засобів.

Бориспільський район – 1 транспортний засіб.

Білоцерківський район – сільськогосподарське підприємство та багатоквартирний будинок.

Глава ОВА зазначив, що служби продовжують працювати на місцях, фіксувати пошкодження та ліквідовувати наслідки атаки.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/2974