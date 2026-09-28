Троє загиблих і восьмеро постраждалих на Київщині внаслідок атак РФ – ОВА

У Київській області за останню добу внаслідок атак російських ударних БпЛА загинули троє людей, ще восьмеро постраждали, пошкоджено 21 цивільний об'єкт у п'яти районах, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.
"Ворог продовжує атакувати Київщину ударними БпЛА. На жаль, внаслідок ворожих атак загинули троє жителів області, ще 8 людей постраждали", – написав він у телеграмі.
За словами Ткаченка, за останню добу під ударом були виключно цивільні об'єкти.
Крім того, за останню добу пошкоджено 21 цивільний об'єкт у 5 районах області.
Броварський район – 2 складські та 2 адміністративні приміщення.
Бучанський район – приватне домоволодіння, ринок та 6 транспортних засобів.
Фастівський район – виробниче приміщення та 6 транспортних засобів.
Бориспільський район – 1 транспортний засіб.
Білоцерківський район – сільськогосподарське підприємство та багатоквартирний будинок.
Глава ОВА зазначив, що служби продовжують працювати на місцях, фіксувати пошкодження та ліквідовувати наслідки атаки.
Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/2974