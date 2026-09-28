Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Окупанти за добу втратили 2090 осіб та 497 од. спецтехніки – Генштаб

1 хв читати
Додати як джерело
Окупанти за добу втратили 2090 осіб та 497 од. спецтехніки – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 2090 окупантів, один танк, 49 артсистем, 8 бронемашин, 1382 БПЛА, а також 497 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком понеділка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.09.26 склали особового складу – близько 1 531 060 (+2 090) осіб, танків – 12 385 (+1) од, бойових броньованих машин – 25 450 (+8) од, артилерійських систем – 50 477 (+49) од, РСЗВ – 2 165 (+2) од, засоби ППО – 1 679 (+2) од, літаків – 443 (+0) од, гелікоптерів – 356 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 2 774 (+12) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 537 228 (+1 382) од, крилаті ракети – 5 118 (+0) од, кораблі / катери – 35 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 154 735 (+490) од, спеціальна техніка – 4 763 (+7) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

#генштаб #втрати #рф
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

ППО України збила 112 із 165 ворожих цілей, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 14 локаціях

ППО України збила 112 із 165 ворожих цілей, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 14 локаціях

Сили оборони України у ніч на понеділок знешкодили 112 ворожих цілей, проте зафіксовано влучання засобів повітряного нападу ворога на 14 локаціях, по…

Читати
Корецький про масштабування виробництва перехоплювачів реактивних дронів: можемо, але питання, скільки це займе часу

Корецький про масштабування виробництва перехоплювачів реактивних дронів: можемо, але питання, скільки це займе часу

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявляє, що наразі головна задача масштабувати виробництво перехоплювачів реактивних дронів. "Дійсно є еф…

Читати
Закон Грема треба повністю реалізувати, щоб РФ не могла маніпуляціями вигравати час на війну, заявив Зеленський

Закон Грема треба повністю реалізувати, щоб РФ не могла маніпуляціями вигравати час на війну, заявив Зеленський

Закон сенатора Ліндсі Грема треба повністю реалізувати, щоб РФ не могла маніпуляціями вигравати час на війну, вважає президент України Володимир Зеле…

Читати
Зеленський: Нові санкції проти фінансових ланцюгів та виробників російської балістики мають запрацювати вже у жовтні

Зеленський: Нові санкції проти фінансових ланцюгів та виробників російської балістики мають запрацювати вже у жовтні

Нові санкції проти фінансових ланцюгів та виробників російської балістики мають запрацювати вже у жовтні, заявив президент України Володимир Зеленськ…

Читати