Окупанти за добу втратили 2090 осіб та 497 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 2090 окупантів, один танк, 49 артсистем, 8 бронемашин, 1382 БПЛА, а також 497 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком понеділка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.09.26 склали особового складу – близько 1 531 060 (+2 090) осіб, танків – 12 385 (+1) од, бойових броньованих машин – 25 450 (+8) од, артилерійських систем – 50 477 (+49) од, РСЗВ – 2 165 (+2) од, засоби ППО – 1 679 (+2) од, літаків – 443 (+0) од, гелікоптерів – 356 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 2 774 (+12) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 537 228 (+1 382) од, крилаті ракети – 5 118 (+0) од, кораблі / катери – 35 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 154 735 (+490) од, спеціальна техніка – 4 763 (+7) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.