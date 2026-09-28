Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

У Києві внаслідок атаки РФ постраждали троє людей, пошкоджено АЗС, офісну будівлю та кафе – Кличко

1 хв читати
Додати як джерело
У Києві внаслідок атаки РФ постраждали троє людей, пошкоджено АЗС, офісну будівлю та кафе – Кличко

У Києві внаслідок російської атаки в ніч на понеділок постраждали троє людей, зафіксовано пошкодження АЗС, офісної будівлі та кафе, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Від початку доби 28 вересня в столиці троє постраждалих. Усі в Подільському районі. Двом із них – 15-річним хлопцю та дівчині – медики надали допомогу на місці. Одного – 17-річного хлопця, госпіталізували", – йдеться в повідомленні.

За словами Кличка, в Оболонському районі внаслідок влучання БпЛА пошкоджено колонки АЗС, виникла пожежа.

У Шевченківському районі зафіксовано влучання БпЛА в офісну будівлю.

У Голосіївському районі БпЛА влучив у кафе біля АЗС.

У Дарницькому районі на відкритій території внаслідок падіння уламків БпЛА виникло загоряння.

Екстрені служби працюють на місцях.

 

 

#київ #постраждалі #атака
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

ППО України збила 112 із 165 ворожих цілей, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 14 локаціях

ППО України збила 112 із 165 ворожих цілей, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 14 локаціях

Сили оборони України у ніч на понеділок знешкодили 112 ворожих цілей, проте зафіксовано влучання засобів повітряного нападу ворога на 14 локаціях, по…

Читати
Корецький про масштабування виробництва перехоплювачів реактивних дронів: можемо, але питання, скільки це займе часу

Корецький про масштабування виробництва перехоплювачів реактивних дронів: можемо, але питання, скільки це займе часу

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявляє, що наразі головна задача масштабувати виробництво перехоплювачів реактивних дронів. "Дійсно є еф…

Читати
Закон Грема треба повністю реалізувати, щоб РФ не могла маніпуляціями вигравати час на війну, заявив Зеленський

Закон Грема треба повністю реалізувати, щоб РФ не могла маніпуляціями вигравати час на війну, заявив Зеленський

Закон сенатора Ліндсі Грема треба повністю реалізувати, щоб РФ не могла маніпуляціями вигравати час на війну, вважає президент України Володимир Зеле…

Читати
Зеленський: Нові санкції проти фінансових ланцюгів та виробників російської балістики мають запрацювати вже у жовтні

Зеленський: Нові санкції проти фінансових ланцюгів та виробників російської балістики мають запрацювати вже у жовтні

Нові санкції проти фінансових ланцюгів та виробників російської балістики мають запрацювати вже у жовтні, заявив президент України Володимир Зеленськ…

Читати