У Києві внаслідок атаки РФ постраждали троє людей, пошкоджено АЗС, офісну будівлю та кафе – Кличко

У Києві внаслідок російської атаки в ніч на понеділок постраждали троє людей, зафіксовано пошкодження АЗС, офісної будівлі та кафе, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Від початку доби 28 вересня в столиці троє постраждалих. Усі в Подільському районі. Двом із них – 15-річним хлопцю та дівчині – медики надали допомогу на місці. Одного – 17-річного хлопця, госпіталізували", – йдеться в повідомленні.

За словами Кличка, в Оболонському районі внаслідок влучання БпЛА пошкоджено колонки АЗС, виникла пожежа.

У Шевченківському районі зафіксовано влучання БпЛА в офісну будівлю.

У Голосіївському районі БпЛА влучив у кафе біля АЗС.

У Дарницькому районі на відкритій території внаслідок падіння уламків БпЛА виникло загоряння.

Екстрені служби працюють на місцях.