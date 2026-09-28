ППО України збила 112 із 165 ворожих цілей, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 14 локаціях

Сили оборони України у ніч на понеділок знешкодили 112 ворожих цілей, проте зафіксовано влучання засобів повітряного нападу ворога на 14 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 07:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 112 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів", – йдеться в повідомленні.

Загалом у ніч на 28 вересня (з 18:00 27 вересня) противник атакував 165 ударними БпЛА типу Shahed (79 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово – РФ, ТОТ Донецької та ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА, додали в командуванні.