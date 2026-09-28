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У Харкові вже 22 постраждалих, серед них восьмеро дітей

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У Харкові вже 22 постраждалих, серед них восьмеро дітей

Росіяни вдарили по багатоквартирному будинку в Салтівському районі Харкова, внаслідок чого постраждали 22 людини, зокрема 8 дітей, повідомив начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"9 постраждалих, серед яких 5 дітей, отримують всю необхідну допомогу лікарів в Салтівському районі. Ворожий удар прийшовся в 2 поверх багатоквартирного житлового будинку", – йдеться в повідомленні.

Згодом Синєгубов написав, що кількість постраждалих зросла до 14 людей, зокрема 8 дітей. Усі отримують медичну допомогу.

О 5.21 він повідомив, що постраждало 16 людей, однак важких поранених немає. Згодом стало відомо про вже 22 постраждалих.

12-річного та 8-річного хлопчиків госпіталізували. А 3-річна дівчинка, 9-річний хлопчик, 7-річна дівчинка, 10-річний хлопчик, 15-річна дівчина та 10-річний хлопчик отримали допомогу лікарРосійська атака зруйнувала 2 і 3 поверхи будинку.

Як зазначив Синєгубов, серед постраждалих дітей є 12-річна дівчинка, 8-річний хлопчик та 3-річна дівчинка.ів на місці.

 

 

 

#харків #постраждалі #атака
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