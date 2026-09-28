28 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

28 вересня відзначають Міжнародний день загального доступу до інформації, Всесвітній день боротьби проти сказу.

Православна церква вшановує пам'ять преподобного ісповідника Харитона; святого В’ячеслава, князя чеського; Собор преподобних отців Печерських, що спочивають у ближніх печерах; преподобного Антонія, блаженного священномученика Никити Будки.

День 1678 Російська агресія - Day 1678 Russian aggression

Міжнародний день загального доступу до інформації

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 74 / 5 та рішення ЮНЕСКО 38 С / 70.

Цей день зазначає важливість вільного доступу до інформації для суспільства і його роль у розвитку, прозорості та демократії.

Ідея відзначати цей день виникла з усвідомлення того, що доступ до інформації є фундаментальним правом людини.

Вперше цей день було проголошено ЮНЕСКО 2015 року, а 2019 року Генасамблея ООН офіційно затвердила його як міжнародний.

Всесвітній день боротьби проти сказу

Відзначається щорічно з 2007 р., встановлений з ініціативи Глобального альянсу з контролю сказу. Приурочений до дня смерті французького мікробіолога Л. Пастера, який створив першу в історії вакцину від сказу

Народилися в цей день:

140 років від дня народження Микити Івановича Мандрики (1886–1979), українського вченого, поета, правознавця, літературознавця, публіциста, дипломата, громадсько-політичного діяча, організатора науки, одного з активних діячів УВАН (Канада);

120 років від дня виходу (1906) в Києві першого номеру української щоденної громадсько-політичної, економічної та літературної газети "Рада";

100 років від дня народження Дмитра Петровича Крвавича (1926–2005), українського скульптора, художника, мистецтвознавця, педагога;

100 років від дня народження Кіри Олександрівни Шахової (1926–2003), української літературознавиці, педагогині;

90 років від дня народження Олександра Йосиповича Трачуна (1936), українського фотографа, дослідника історії української та світової фотографії та фотопромисловості, автора кількох галузевих та державних термінологічних стандартів із фототехніки, розробника та виробника фотоапаратів.

Ще цього дня:

1651 — Між Богданом Хмельницьким і Річчю Посполитою укладено Білоцерківський мирний договір після невдалої для козаків Берестецької битви. Ця угода була дуже тяжкою та принизливою для України, оскільки значно звужувала права козацтва порівняно з попереднім Зборівським договором. У травні 1652-го Хмельницький анулював документ і провів мобілізацію війська. Приготувався для подальшої війни з Польщею.

1939 — Під тиском СРСР Естонія підписала Радянсько-естонський договір про взаємодопомогу. Цей документ став початком поступової ліквідації незалежності Естонії та її подальшої анексії Радянським Союзом.

1973 — Скасовано рішення ЦК КПУ про створення на острові Хортиця у Запоріжжі державного заповідника. Радянська влада вирішила згорнути проєкти, які були пов'язані з увічненням історії запорозького козацтва;

1994 — У Франції відбулася прем'єра фільму "Леон-кілер";

1999 — Бразильський футболіст Рональдо призначений послом миру в Косово. Він очолить кампанію боротьби зі злиднями в краї. Ця акція — частина програми розвитку ООН з боротьби зі злиднями в усьому світі;

2001 — Кофі Аннан став Нобелівським лауреатом. За внесок у створення більш організованого та мирного світу, а також за роботу задля покращення прав людини та боротьбу з глобальними викликами (зокрема заснування фонду боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією).

2002 — Мати відомого голлівудського актора Сільвестра Сталлоне приїхала до Одеси. Жаклін Сталлоне приїхала, щоб дослідити родинну історію. Її прабабуся по лінії матері жила в Одесі, перш ніж емігрувати

Церковне свято

Собор преподобних отців Печерських, що спочивають у ближніх печерах

28 вересня православні вшановують Собор преподобних отців Києво-Печерських, що спочивають у Ближніх печерах.

День присвячений пам'яті ченців Києво-Печерської лаври, які прославлені були як святі та поховані в печерах. Святкування встановили 1670 року: спочатку воно припадало на першу суботу після Воздвиження, але 1886 року митрополит Київський Платон переніс дату на 28 вересня.

Історія Ближніх печер почалася 1057 року, коли преподобний Антоній, який заснував Печерську лавру, пішов з Дальніх печер на інший схил. Там до нього згодом приєдналися його учні й утворили братство. Подвижники жили на самоті, у печерах також ховали ченців. Першим у Ближніх печерах 1073 року було поховано Антонія, а через рік у Дальніх - преподобного Феодосія.

У XI столітті поруч з монастирем побудували Успенський собор, а в XVIII столітті Ближні печери було відновлено після землетрусу і побудовано кам'яний храм на честь Воздвиження Хреста Господнього.

Києво-Печерські ченці - перші подвижники в Київській Русі, їхні молитви і духовні подвиги надихали наступні покоління. Також з лаврою пов'язано безліч свідчень чудес і зцілень після молитов до старців. Нині в Ближніх печерах покояться нетлінні мощі 73 святих.

День пам'яті преподобного ісповідника Харитона

Святий Харитон жив у III столітті в місті Іконія (територія сучасної Туреччини). Він був глибоко віруючим християнином, відомим своїм благочестям та смиренністю. Під час гонінь на християн за правління імператорів Галерія, Максиміана та Лікінія Харитон відмовився приносити жертви язичницьким богам і за це був жорстоко покараний.

Після звільнення він вирушив у паломництво до Єрусалима, але по дорозі потрапив у полон до розбійників. Завдяки диву він урятувався й на місці свого порятунку заснував монастир. Згодом святий створив ще два монастирі, які стали важливими осередками чернечого життя. Харитон прожив довге і праведне життя, помер близько 350 року та залишив по собі глибоку духовну спадщину.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

В’ячеслав, Валентин, Георгій, Іван, Кирило, Макар, Марк, Нестор, Олександр, Федір, Ганна, Марія, Тетяна, Уляна

З прикмет цього дня:

День Харитона здавна вважався показовим для прогнозів на зиму: вітер холодний сьогодні - до теплого літа; стоїть ясна і тепла погода - зима буде сніжною і суворою; з дерев падає листя - добрий знак для врожаю на наступний рік.

Головна прикмета дня: якщо гуси високо тягнуться в небі - взимку чекай повеней.

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