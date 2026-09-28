У Харкові внаслідок ворожого обстрілу постраждали 11 людей, серед них п'ятеро дітей – Терехов

У Харкові внаслідок ворожого обстрілу постраждали 11 людей, серед них п'ятеро дітей, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Попередньо відомо про 11 постраждалих, серед них п'ятеро дітей", – написав він у телеграмі.

За уточненою інформацією Ситуаційного центру, один із влучань стався біля багатоквартирних будинків у Салтівському районі.

За словами Терехова, внаслідок обстрілу двох районів міста КАБами пошкоджено кілька житлових будинків у Київському та Салтівському районах.

Раніше мер повідомляв про подвійний удар по Київському району Харкова. Згодом він уточнив, що в Салтівському районі внаслідок ворожого обстрілу постраждали дві людини, а пізніше повідомив про вісьмох постраждалих, серед них троє дітей. Кількість постраждалих згодом зросла до 11, зокрема п'ятьох дітей.

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/4681