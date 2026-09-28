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РФ атакувала "Геранню-5" БЦ "Інком", реактивний "Шахед" використовувався як ретранслятор і для відеофіксації – Безкрестнов

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Російські війська під час атаки на київський бізнес-центр "Інком" застосували "Герань-5" у взаємодії з реактивним "Шахедом", який виконував функцію ретранслятора радіосигналів та передавав відео удару, повідомив повідомив радник міністра оборони Сергій Безкрестнов ("Флеш").

"Скажу відразу – жодних секретних супутників, жодних FPV з "Шахеда", жодних агентів РФ, жодних загадкових БПЛА", – написав Бескрестнов.

За його словами, противник атакував офіс "Інком" ракетою "Герань-5", а паралельно до Києва влетів реактивний "Шахед", який облетів місце удару по "Інкому" на висоті майже 3 кілометри.

Цей дрон виконував функцію меш-ретранслятора радіосигналів для "Герань-5" і водночас знімав та одразу передавав відео атаки на "Інком".

Після цього "Шахед" полетів за межі Києва й знищив склад "Макдональдс".

"Безумовно, це складна операція БПЛА РФ, яка вимагає точних розрахунків і взаємодії пілотів. Я навіть упевнений, що вони сиділи поруч", – зазначив радник.

Джерело: https://t.me/serhii_flash/7775

#герань #бц #рф
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