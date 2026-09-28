На фронті відбулось 197 боїв за добу, найбільше на покровському та костянтинівськомунапрямках – Генштаб

Російські війська від початку доби 197 разів атакували позиції Сил оборони України, найактивнішим ворог був на покровському та костянтинівському напрямках, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Загалом від початку цієї доби відбулося 197 бойових зіткнень. Противник завдав 64 авіаційних удари, скинув 196 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5565 дронів-камікадзе та здійснив 2132 обстріли населених пунктів і позицій наших військ", – йдеться в повідомленні.

Упродовж доби на південно-слобожанському напрямку противник п'ять разів штурмував позиції українських підрозділів біля Стариці, Козачої Лопані, Волохівського та Приколотного; ще два боєзіткнення тривають дотепер.

На куп'янському напрямку Сили оборони відбили два штурми противника в районах Ківшарівки та Колісниківки.

На лиманському напрямку на українські оборонці відбили п'ять спроб загарбників просунутися в районах Зарічного, Лимана та Діброви; ще одне боєзіткнення триває.

На слов'янському напрямку Сили оборони зупинили три спроби загарбників іти вперед поблизу Миколаївки.

На костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 20 ворожих штурмів у районах Костянтинівки, Новоселівки, Іллінівки, Довгої Балки та Русиного Яру; ще одне боєзіткнення триває.

Усього 15 атак відбито на покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Вільне, Білицьке, Чернігівка, Мирне, Сергіївка та Молодецьке. Три боєзіткнення тривають до цього часу.

"За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 33 окупанти та 6 – поранено; знищено дві одиниці автомобільної, 10 одиниць спеціальної техніки, два пункти управління безпілотними літальними апаратами та один склад боєприпасів ворога. Пошкоджено чотири одиниці автомобільної техніки, п'ять пунктів управління безпілотними літальними апаратами та 52 укриття противника. Знищено або подавлено 204 безпілотні літальні апарати різних типів", – сказано в повідомленні.

Чотири атаки окупантів відбили українські захисники на олександрівському напрямку в районах Січневого та Вербового.

Одинадцять атак окупантів зафіксовано на гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Різдвянка, Копані, Єгорівка та Мирне.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0hHrAxTRQ4vBWSivuwEupvGUjf9M1YJsg7Psx646rWNwWcHXNmJDwEiu75LcaTLc8l