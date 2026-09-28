У Сумах зафіксовано влучання у житловому секторі, поранено жінку – МВА

У Ковпаківському та Зарічному районах Сум влучання у житловому секторі, жінка отримала поранення, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

"Упродовж дня в Сумах зафіксовано 2 влучання ворожих БпЛА в житловому секторі Ковпаківського та Зарічного районів Сум", – йдеться у повідомленні.

Поранення отримала жінка внаслідок удару "Молнії" в дах багатоповерхівки Ковпаківського району.

Ще одна "Молнія" влучила в стіну 10-поверхівки у "спальному" мікрорайоні, що вже зазнавала наслідків російських ударів. На цій локації попередньо без травмованих.

Джерело: https://t.me/serhii_kryvosheienko/2353