У Сумах зафіксовано влучання у житловому секторі, поранено жінку – МВА

У Ковпаківському та Зарічному районах Сум влучання у житловому секторі, жінка отримала поранення, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.
"Упродовж дня в Сумах зафіксовано 2 влучання ворожих БпЛА в житловому секторі Ковпаківського та Зарічного районів Сум", – йдеться у повідомленні.
Поранення отримала жінка внаслідок удару "Молнії" в дах багатоповерхівки Ковпаківського району.
Ще одна "Молнія" влучила в стіну 10-поверхівки у "спальному" мікрорайоні, що вже зазнавала наслідків російських ударів. На цій локації попередньо без травмованих.