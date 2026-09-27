Корецький: нас війна поплавила, всіх – це факт, але немає сенсу втікати від цієї реалії, треба набратися оптимізму і допомагати один одному

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявляє, що немає сенсу втікати від реалій війни, натомість треба набратися оптимізму і допомагати один одному.

"Взагалі, я вважаю, що є два фундамента стійкості. Це наші військові, безумовно. А другий фундамент – це вся Україна, це всі українці. Тому що безпосередньо з кожного із кожного залежить, наскільки людина стійко тримається, наскільки ментальне здоров'я дозволяє триматися. Тому що те, що нас війна поплавила, всіх – це факт. Хтось це зрозумів, хтось не зрозумів. Немає сенсу втікати від цієї реалії, треба усвідомлювати це і, знову ж таки, запастись терпінням, включити, можливо, вже не друге, а третє дихання, набратися оптимізму, допомагати один одному, підтримувати один одного і розуміти, що це марафон", – сказав Корецький в інтерв'ю ТСН в ефірі національного телемарафону в неділю ввечері.

Він наголосив, що те, скільки буде тривати війна, ніхто не знає, але Україна, як ніхто, хоче досягнення миру, і зусилля президент і дипломатії на це направлені.

"Але, на мою особисту думку, на жаль, війна показала, що Росія розуміє тільки силу і для цього всі ми повинні підтримувати в повній мірі сили оборони.", – додав прем'єр.

Корецький наголосив, що як прем'єр бере на себе відповідальність, що всі соціальні видатки, пенсії, заробітні плати лікарів і вчителів будуть профінансовані.

"Треба запастись терпінням, силами. Уряд точно робить по-максимуму для того, щоб допомагати і людям, і бізнесу, і забезпечувати військових. Але це наші спільні зусилля, на які ми маємо направити всю свою енергію і мислити кожен день, і оцінювати кожне своє рішення за одним-єдиним критеріям – це веде до виживання країни, для стійкості і для виживання? Чи ні? Веде – попри будь-які не можу, не хочу, не можливо робити, досягати і реалізовувати. Все, що вторинне, давайте відставимо в сторону, дійдемо до цього трішки пізніше", – заявив прем'єр.

Джерело: https://youtu.be/m0b3WafAalk?si=qjepAMom0AoanIOe