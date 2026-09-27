У Софіївській Борщагівці на Київщині внаслідок атаки російських БпЛА загинули дві людини і ще троє постраждали – ОВА

У Софіївській Борщагівці Київської області внаслідок атаки російських безпілотників загинули дві людини і ще троє постраждали, повідомив начальник ОВА Тимур Ткаченко.
"У Софіївській Борщагівці Бучанського району внаслідок влучання ворожого БпЛА загинули 2 людини, ще 3 постраждали", – написав він у телеграмі.
За його словами, постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Лікарі та екстрені служби працюють на місці.
Також у Бориспільському районі, у Щасливому, пошкоджено легковий автомобіль.
У Білоцерківському районі пошкоджено зерносховище та багатоповерхівку.
Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/2973