Корецький про заклики деяких мерів покидати міста на зиму: виїжджати – це якась вже крайність

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький вважає, що містам слід завчасно подумати над альтернативними місцями перебування маломобільних людей на зимовий період.

"Я виходжу завжди з найгіршого сценарія… Не те щоб виїжджати, ні. Виїжджати – це якась вже крайність. Але є люди маломобільні або з інвалідністю. Чому не подбати саме за цих людей їхнім родичам або соціальним службам міста, столиці зокрема. Я про це з мером розмовляв. Їх є чітка дуже кількість. Можна ж це зробити раніше ніж зимою?", – сказав Корецький в інтерв'ю ТСН в ефірі національного телемарафону в неділю ввечері, коментуючи заклики влади деяких населених пунктів щодо необхідності виїжджати з міст.

Він додав, що про таку категорію людей потрібно подбати завчасно: "для таких людей, скоріш за все, варто знайти на зимовий період альтернативне місце перебування, і місто (Київ – ІФ-У) цим займається, як мінімум, була така доповідь".

Джерело: https://youtu.be/m0b3WafAalk?si=qjepAMom0AoanIOe