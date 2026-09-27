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Корецький про масштабування виробництва перехоплювачів реактивних дронів: можемо, але питання, скільки це займе часу

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Корецький про масштабування виробництва перехоплювачів реактивних дронів: можемо, але питання, скільки це займе часу
Фото: "Мілітарний"

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявляє, що наразі головна задача масштабувати виробництво перехоплювачів реактивних дронів.

"Дійсно є ефективні випробування нових інтерсепторів, нових перехоплювачів. Головна і надважлива задача – це масштабування. І масштабування виробництва мається на увазі. Воно потребує деякого часу. Те, що російські терористи змінили тактику – це факт, ми це всі бачимо", – сказав Корецький в інтерв'ю ТСН в ефірі національного телемарафону в неділю ввечері, коментуючи протидію реактивним дронам РФ.

Він зазначив, що є декілька інструментів, як збивати реактивні шахеди: авіація, перехоплювачі, додаткові зенітно-ракетні засоби.

"Все це зараз дуже детально опрацьовується військовими і з партнерами, і всередині країни. Немає одного єдиного унікального методу, як захиститися від, наприклад, реактивних шахедів, реактивних дронів. Тому потрібно, щоб мікс всіх цих речей був максимально ефективно впроваджений. Це і радіоелектронна боротьба, ариби. Це ж також постійне, постійне вдосконалення", – додав прем'єр.

На питання, наскільки швидко Україна можемо організувати і масштабувати виробництво перехоплювачів, які можуть зупиняти реактивні дрони, Корецький зазначив, що країна може це масштабувати, але питання, скільки це займе часу.

"І, повірте, всі без виключення сфокусовані на цьому питанні. Тому чекаємо, підтримуємо виробників всіляко, всім, чим потрібно. Спрощуємо процедури, нуль перевірок, нуль будь-яких бюрократичних процесів тощо. І, в тому числі, допомога фінансова через кредитування. Це один з елементів. При потребі авансів робимо аванси, при потребі довгострокових контрактів робимо довгострокові контракти.

Немає одного унікального, уніфікованого рішення. Це постійна робота 24/7", – додав він.

 

Автор

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
#корецький #перехоплювачі #масштабування
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