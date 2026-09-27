Корецький про виплати військовим: гарантую, що все буде стабільно в повній мірі

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявляє, що виплати військовослужбовцям будуть здійснюватися стабільно в повній мірі.

"Гарантую. Все буде стабільно і в повній мірі. За це немає сенсу переживати", – сказав Корецький в інтерв'ю ТСН в ефірі національного телемарафону в неділю ввечері, відповідаючи на запитання чи будуть виплати військовим стабільними до кінця року.

Як повідомлялося, 24 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Європейський Союз обговорюють можливість наближення частини коштів із другого траншу фінансової допомоги, які необхідні, зокрема, для забезпечення виплат військовослужбовцям і закупівлі дронів.