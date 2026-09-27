Сибіга: РФ цілеспрямовано атакує журналістів, щоб заглушити незалежні повідомлення про її злочинну війну

Російські FPV-дрон атакував автомобіль іноземного журналіста у Слов'янську попри позначення транспортного засобу як преса, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Росія продовжує ігнорувати всі норми міжнародного гуманітарного права, які чітко визначають, що журналісти та працівники ЗМІ не можуть бути об'єктами атак. Москва цілеспрямовано атакує журналістів, щоб заглушити будь-які незалежні повідомлення про свою злочинну війну", – написав він у соцмережі Х в неділю.

Сибіга повідомив, що російський FPV-дрон влучив в автомобіль іноземного журналіста у Слов'янську на Донеччині. Шведський журналіст і письменник Мустафа Джан та іспанський фоторепортер Дієго Еррера не постраждали, оскільки вийшли з машини за мить до атаки.

За його словами, автомобіль був чітко позначений як транспортний засіб преси, однак це не завадило російським військам обрати його за ціль.

"Ми закликаємо міжнародну спільноту засудити такі напади та посилити тиск на російський режим", – зазначив міністр.