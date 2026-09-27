У Києві внаслідок падіння уламків у трьох районах виникли пожежі, є постраждалі – Кличко

У Подільському, Дарницькому та Дніпровському районах Києва зафіксовано падіння уламків, у Дніпровському районі попередньо є постраждалі, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Так, в Подільському районі, внаслідок падіння уламків, сталося загоряння трав'яного настилу.

У Дарницькому районі падіння уламків на відкритій території біля одного з магазинів.

У Дніпровському уламки впали теж на відкритій території. Попередньо, є постраждалі. Також у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків на двоповерхову нежитлову будівлю. Є загоряння.

Екстрені служби прямують на місце, додав Кличко.