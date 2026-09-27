Волонтери УЧХ допомогли постраждалим у Сумах після російських авіаударів

Український Червоний Хрест (УЧХ) долучився до реагування на наслідки російських авіаударів по Сумах.

"Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста працював на місці удару по Сумах спільно з іншими екстреними службами", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у неділю.

Волонтери провели обхід території, надавали першу допомогу постраждалим. Одну постраждалу вони доправили до лікарні для надання необхідної медичної допомоги. Волонтери також допомогли транспортувати тіла загиблих.

Як повідомлялося, російські окупанти завдали три удари керованими авіабомбами по місту в неділю. Пошкоджено обласний центр соціальної підтримки дітей та сімей. На момент атаки дітей у закладі не було, однак поруч загинули двоє людей, серед них – 16‑річна дівчина. Постраждали п'ятеро, зокрема 12‑річна дитина.