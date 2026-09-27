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Зеленський: Якби РФ справді готувалася до деескалації, то не було б цієї хвилі "шахедного" терору

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Зеленський: Якби РФ справді готувалася до деескалації, то не було б цієї хвилі "шахедного" терору
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Якби РФ справді готувалася до деескалації, то не було б цієї хвилі "шахедного" терору, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Тільки за сьогодні і тільки в одному Києві російські реактивні дрони "перемогли" два дитячі садочки й дві школи, звичайний житловий будинок, СТО, кілька складських приміщень і об'єктів зв'язку. Якби Росія справді готувалася до будь-яких реальних кроків на деескалацію, як вона говорить про це, зокрема, американським переговорникам, цієї хвилі "шахедного" терору не було б", – написав він у телеграм-каналі.

За словами президента, абсолютно всюди у світі такий вибір цілей був би названий одним словом – тероризм. Зеленський підкреслив, що жодної військової мети у Росії при цьому немає.

"Це виключно намагання зламати людей і якнайбільше поранити наше суспільство. На жаль, є загиблі… Мої співчуття рідним та близьким. Десятки людей постраждали", – пише він.

Президент зазначив, що загалом відучора росіяни застосували 277 ударних дронів різних типів, 155 із них – реактивні. Серед пошкоджених об'єктів також будинок, що використовується як резиденція посла Саудівської Аравії. На Дніпровщині серед пошкоджених об'єктів спортивна школа. На Сумщині – будівля обласного будинку дитини.

"І треба сприймати ситуацію тверезо. Росія вміє давати такі обнадійливі дипломатичні сигнали, які просто хочуть чути у світі. Уміє давати такі сигнали, щоб відтермінувати жорсткі кроки світу у відповідь на війну", – резюмував Зеленський.

 

#рф #терор #зеленський
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