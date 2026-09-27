Зеленський: Нові санкції проти фінансових ланцюгів та виробників російської балістики мають запрацювати вже у жовтні

Нові санкції проти фінансових ланцюгів та виробників російської балістики мають запрацювати вже у жовтні, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Готуються нові санкційні пакети, зокрема проти фінансових ланцюгів, схем постачання компонентів і обладнання для виробництва російської зброї, конкретних підприємств та осіб, передусім задіяних у виробництві російської балістики", – написав він у телеграм-каналі.

Президент зазначив, що нові санкції мають запрацювати вже у жовтні, щоб забезпечити більш сильну основу для зміни ситуації та підштовхування Росії до реальної дипломатії. "Дякую всім, хто допомагає Україні! Дякую кожному, хто працює 24/7, щоб додати захисту українцям і нашій державі!", – додав він.