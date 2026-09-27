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У Дніпрі внаслідок російської атаки пошкоджено спортивну школу, коледж та житлові будинки – Філатов

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У Дніпрі внаслідок російської атаки пошкоджено спортивну школу, коледж та житлові будинки – Філатов
Фото: https://t.me/borys_filatovv

У Дніпрі внаслідок російської атаки пошкоджено спортивну школу з боксу та єдиноборств, де тренуються діти від 7 років, корпус одного з коледжів та вікна житлових будинків, повідомив мер міста Борис Філатов.

"Сьогодні у Дніпрі через російську атаку постраждала спортивна школа з боксу та єдиноборств. Тут тренувалася малеча від 7 років. Нині у залах із рингами та тренажерами потрощена стеля. Вибито також майже два десятка вікон", – написав він у телеграмі.

За словами Філатова, місто знайде дітям альтернативу для продовження занять.

Водночас, додав мер, зачепило й корпус одного з коледжів. Для житлових будинків обійшлося лише кількома вибитими шибками.

Комунальники вже завершили прибирання. Вивезли близько 5 тонн уламків та скла.

Як повідомлялося, внаслідок ворожих атак у неділю в Дніпрі та Кривому Розі пошкоджено підприємства, у Нікопольському районі – багатоквартирний і приватний будинки, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

 

#дніпро #атака #школа
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