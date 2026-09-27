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Росіяни атакували підприємства у Дніпрі та Кривому Розі

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Росіяни атакували підприємства у Дніпрі та Кривому Розі
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Внаслідок ворожих атак у неділю в Дніпрі та Кривому Розі пошкоджено підприємства, у Нікопольському районі – багатоквартирний і приватний будинки, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Майже 20 разів ворог атакував три райони безпілотниками та артилерією", – пише він у телеграм-каналі.

У Дніпрі понівечені підприємство, спортивна школа, заклад освіти, багатоквартирні будинки, автівки.

На Нікопольщині потерпали Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Пошкоджені багатоквартирний та приватний будинки.

У Кривому Розі понівечене підприємство.

 

#дніпропетровська #рф #атаки
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