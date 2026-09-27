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Уламки ворожих БпЛА впали на територію парку та дитсадка в двох районах Києва – мер

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Російські безпілотники в неділю атакували Київ, внаслідок чого уламки дронів впали на території парку в Голосіївському район та дитсадка в Дарницькому районі, а в Солом'янському горять автівки, повідомив мер Віталій Кличко.

Так, в Голосіївському районі уламки впали на територію парку. За іншою адресою сталося загоряння на відкритій місцевості, теж внаслідок падіння уламків БпЛА.

Також на іншій локації в Голосієво горять автомобілі.

Крім того, в Дарницькому районі уламки впали на територію дитячого садочка.

У Солом'янському районі, внаслідок падіння уламків БпЛА, палають автівки.

#київ #уламки #бпла
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